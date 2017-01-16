Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

ÖSYM’nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2017 sınav kılavuzunda Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına bu yıl kız öğrenci alınmayacağı öngörülmüştü. Bu karar kamuoyunda tepki ile karşılandı. Hemen ardından da karardan vazgeçilmesi için sosyal medyada bir imza kampanyası başlatıldı. Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, kamuoyunda oluşan bu hassasiyet üzerine, konuyu yeniden değerlendiklerini ve bu yıl sadece Kara Harp Okuluna öğrenci alınmasına ilişkin sınırlamadan vazgeçtiklerini söyledi. Işık “Biz ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle böyle bir sınırlama getirmiştik. Deniz ve Hava Kuvvetleri ihtiyaçları olmadığını söylemiş ve kılavuza sadece ‘erkek’ öğrenci ibaresi konulmuş. Ama kamuoyundaki hassasiyetten sonra arkadaşlarla konuştuk. Deniz ve Hava Harp Okullarına da talep gelince, arkadaşlara söyledim, ‘İhtiyacımız varsa talep de varsa alalım’ dedim. Arkadaşlar, ‘Talep var’ dediler. Böylelikle, askerî okullara kız öğrenci alımındaki sınırlama kalkacak” diye konuştu.