ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi .
ACT Havayolları'ndan açıklama geldi
16.01.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ACT Havayolları, Kırgızistan'daki uçak kazası ile ilgili olarak "Uçağımız Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür" açıklamasını yaptı.
Etiketler : act,
438230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438230.aspx
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