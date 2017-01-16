Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi .