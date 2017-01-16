Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da son durum ne? İşte patlama sonrası Sur'da son durum...Sur'da terör olaylarının ardından oluşan harfiyatın döküldüğü alanda büyük bir patlama olduğu öğrenildi. Patlamada yaralanlar var. Edinilen bilgiye göre Sur'daki enkazın döküldüğü Dicle Üniversitesi harfiyat alanında bekleyen polis araçlarına yönelik bombalı saldırı yapıldığı belirtildi. Saldırıda yaralıların olduğu bildiriliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi.Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hafriyat dökülen alanda meydana gelen patlama 1 polis şehit oldu.