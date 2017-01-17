Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleşen “DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı” yayımlanan sonuç bildirgesi ile sona erdi. Toplantı kapsamında DEAŞ’a karşı ortak mücadele yolları görüşülürken Türkiye’nin konu hakkındaki düşünceleri bir sefer daha taraflara iletildi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da katıldı. Akar, toplantıda, mevkidaşlarına Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi verdi. Sonuç bildirgesinde, katılımcı ülkelerin, Türkiye tarafından Suriye’de terör örgütü DEAŞ’e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’na destek verdiği belirtilerek, “Toplantıya katılan ülkeler, DEAŞ’ın yok edilmesi çabalarını sürdürme ve her ülkenin DEAŞ’a karşı uluslararası mücadeleye gücü nispetinde katılmada mutabık kalındı” denildi. Teröre karşı yürütülen uluslararası mücadeleye katılmaları ve desteklemeleri için dost ülkelere çağrı yapılan bildirgede, DEAŞ’la mücadelenin boyutları ile mevcut durumda mücadele için ihtiyaç duyulan adımların genelkurmay başkanları ve heyetler arasında konuşulduğu ifade edildi. Bildirgede, ayrıca, DEAŞ sonrası dönem için de hazırlık yapılması gereken stratejik kararların alınarak harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi. Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, ABD, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Katar, Lübnan, Malezya, Fas ve Nijerya’nın genelkurmay başkanları katıldı.

18 DEAŞ’lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 146’ncı gününde havadan ve karadan icra edilen harekâtlarda toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Hedef tespit vasıtaları ile 180 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının imha edildiği bilgisi verildi.