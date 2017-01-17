Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Avrupa Parlamentosunun müzakerelerin askıya alınması önerisi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AB ülkelerinin gecikmiş ve zayıf desteğine Ankara sitemli mesajlar vermişti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’un önerisi ile gündeme gelen Türkiye-AB zirvesi için tarih netleşti. AB ile Türkiye Mart ayında liderler zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği net şekilde ortaya konulacak. Terörle mücadele yasasına takılan vizesiz Avrupa konusunun bu zirve sırasında bir takvime bağlanması bekleniyor. Türkiye ile AB arasında 18 Mart mutabakatı olarak tanımlanan vizesiz Avrupa-geri kabul anlaşmaları sırasında taraflar yeni müzakere fasıllarının açılması için de görüş birliğine varmıştı. Ancak o tarihten bu yana müzakere sürecinde hiçbir adım atılmadı. Ankara AB’ye bu sözünü de hatırlatacak.