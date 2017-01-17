Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 4. sınıf emniyet müdürü Yakup K., Ünfan K., Muhammet Mustafa A., Yılmaz D., Şerefettin A., emniyet amiri Yusuf H., komiser ve komiser yardımcıları İbrahim S., Saffet K., Mehmet O., Yılmaz D., Mehmet A., Murat G., Sefa Ö., polis memurları Bayram Y., Mustafa K., Mustafa B., Yaşar Ç., Mustafa Ş., Mehmet K., Tekin G. emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen beş 4. sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser ve komiser yardımcısı ile 7 polis memuru meslekten ihraç edilmişti.

