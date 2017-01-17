Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak' suçlamasıyla Güroymak ilçesinde 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde Ö.S, E.O, O.E, R.Ş, M.Ş.T ve Z.U isimli şahıslar yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."



Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.