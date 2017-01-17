Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD'ye gidecek. Çavuşoğlu, düzenlenen etkinliklerde de yer alacak.
Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak
17.01.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD'ye gidecek.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,trump,Trump yemin töreni,
438691 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438691.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER