AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından, milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen programda konuşan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterilen performans nedeniyle, milletvekillerine teşekkür etti.
Başbakan Yıldırım'dan milletvekillerine 'Anayasa' teşekkürü
17.01.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.
Etiketler : başbakan yıldırım,
438694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438694.aspx
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