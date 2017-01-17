Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurtalan ilçesinde 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan operasyon sonucu ‘PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım, yataklık ve propaganda yapmak’ suçlarından 10 ayrı adreste yapılan aramada, aralarında HDP Kurtalan yönetim kurulu üyesi, HDP'li eski Kurtalan belediye başkanı, eski Kurtalan DTP ilçe başkanı ve bir avukatın bulunduğu toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, "Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur. Ayrıca şüpheliler arasında avukat olan şahsın evinde FETÖ/PDY elebaşına ait bir adet CD ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar ile ilgili soruşturma işlemlerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak devam edilmektedir" denildi.