Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet yetkilileri vatandaş için hazırlanan broşürlerde, “Pakete dokunmayın, dokundurmayın, yerini ve şeklini değiştirmeye çalışmayın” gibi çeşitli uyarılarda bulunuyor.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN FLAŞ KULLANMAYIN

Şüpheli bir paketle karşılaşması durumunda derhal polise bilgi verilmesinin önemine vurgu yapılan broşürde “Paket açık alanda ise etrafından en az 100 metre, kapalı alanda ise mümkün olduğunca uzakta durun” denildi. Broşürde ayrıca ‘Flaşlı fotoğraf çekmeyin’ uyarısı yapılarak “Flaş etkisi bazı bomba düzeneklerinin patlamasına sebep olabilir. Paketten şüphelenilmemesi için gönderici kısmına alıcının yakından tanıdığı bir kişinin adının da yazılabileceğine karşılık dikkatli olun” denildi.