Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamaları görüşmeleri bugün Meclis Genel Kurulunda başlayacak. AK Parti yönetimi, 18 maddelik paketi her gün en az 6 madde görüşerek cuma gecesi yasalaştırmayı hedefliyor. İkinci turda, maddeler için kullanılacak kabul oyları büyük önem taşıyor. 330 ve üzerinde çıkacak kabul oyları, maddenin kabul edilmesi için yeterli olacak. 330’un altında oy çıkan madde, değişiklik teklifinden düşmüş olacak.

AK Parti yönetimi, ikinci turda 340 kabul oyunun altında bir sonuç beklemiyor. AK Parti milletvekilleri ve bakanlar da parti yönetimi tarafından bir defa daha Ankara’dan ayrılmamaları ve Anayasa değişikliği görüşmeleri için tam kadro Meclis’te olmaları konusunda uyarıldı. Cuma günü oylamaların sonuçlanması durumunda, gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra, en geç önümüzdeki hafta 23 veya 24 Ocak’ta teklif Cumhurbaşkanına gönderilecek. Cumhurbaşkanı teklifi ay sonuna kadar onaylarsa, referandumun 2 Nisan’da yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.