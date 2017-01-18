Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütlerinin son dönemde Türkiye’ye dönük tehditlerinin artması İstanbul polisini de harekete geçirdi. Emniyet güçleri özellikle Taksim meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Anıtı civarında çelik yelekli ve uzun namlulu özel harekat polisleri görev yaparken, İstiklal Caddesi çevresine de sivil polisler ve güven timleri yerleştirildi. Polisin meydana giren araçları da durdurarak uygulama yaptığı görüldü. Taksim’de polisin geniş güvenlik önlemleri sürüyor.
Taksim'de yoğun güvenlik önlemi
18.01.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul polisi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı.
Etiketler : taksim,taksim son dakika,istanbul haberleri,
439049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439049.aspx
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