Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Balıkesir polisi, örgütün kurumlarında daha önce görev alıp hakkında işlem yapılmış şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir’in Savaştepe, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 28 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. 11 kişi ise soruşturma kapsamında aranıyor.
Balıkesir’de 28 kişiye FETÖ gözaltısı
19.01.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi 5 ayrı ilçede FETÖ PDY soruşturması kapsamında 28 kişiyi gözaltına aldı, 11 kişi ise soruşturma kapsamında aranıyor.
Etiketler : balıkesir,fetö,
439214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439214.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER