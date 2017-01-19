Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan bağışı öncesinde Bozdağ’ın tansiyonunu Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ölçtü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Kızılay’ına bütün vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ederek, "Bu millet, ülkesi ve milleti için gerektiğinde kanını bile vermekten çekinmeyeceğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha bütün dünyaya ispat etmiştir. Kızılay da hem 15 Temmuz gecesi hem de Suriye’deki mülteci krizinde büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Herkesi kan verip can vermeye davet ediyorum" dedi.