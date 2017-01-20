Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 öğretmen, 1 doktor ve 1 vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıktı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis ekipleri 4 öğretmen ve 1 doktoru gözaltına aldı. Şüphelilerden birini arama çalışmaları devam ediyor.Gözaltına alınan 5 kişi, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
20.01.2017 - 09:10 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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