Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde bulunan bir petrol istasyonuna gelen 4 kişi, pompa görevlileri A.U. ve M.Y.'yi ellerindeki silah ile etkisiz hale getirdi. Pompa görevlilerine silahla ateş eden şüpheliler görevli A.U.’nun üzerinde bulunan petrol istasyonuna ait paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Olay üzerine harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı. Eli silahlı şahıslar görevli polis memurlarının içerisinde bulunduğu resmi araca da ateş ederek kaçtı. Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen T.M., Y.M. ve A.M. kardeşler ve arkadaşları T.T.’yi yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından haklarında "nitelikli yağma, görevli memuru öldürmeye teşebbüs ve devlet malına zarar verme" suçlarından hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.