Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatında 21 Ocak 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler ışığında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiğini kaydetti.

BİN 875 METRE KARE

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 227 meskun mahalde (yaklaşık bin 875 kilometre kare) kontrol sağlandı. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 318 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabbasin güneyinde tespit edilen 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 46 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 16’sı yaralandı ve 2 silahlı araç imha edildi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 30 EYP imha edildi, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 44 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.