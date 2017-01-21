TSK'dan yapılan açıklamada, Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınakların, 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12.00-12.50 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
Adıyaman kırsalına hava harekatı
21.01.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,adıyaman,hava harekatı,
439924 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439924.aspx
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