Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınakların, 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12.00-12.50 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.