Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan; “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) Ödülü”, “Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Programı (TEÇEP) Ödülü” ve “Uluslararası Akademi Ödülleri”nin verileceği “TÜBA Ödülleri Töreni” 1 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. 2016 yılı TÜBA Akademi Ödülleri’ni bu yıl; Sosyal ve Beşerî Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı.