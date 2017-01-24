Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Tunceli'nin ilçelerinden Hozat'ta 3, Çemişgezek'te 2 ve Ovacık'ta 2, İstanbul'da ise 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne eleman temin etmek" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.