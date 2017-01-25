Bolu’da FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 polis açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri S.G., Komiser Yardımcıları G.D.,Y.K. ve A.Y. ile polis memurları M.S., İ.C. açığa alındı.
Bolu’da 6 polis açığa alındı
25.01.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ soruşturmasında Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 polis açığa alındı.
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441234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441234.aspx
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