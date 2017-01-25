Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 polis açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri S.G., Komiser Yardımcıları G.D.,Y.K. ve A.Y. ile polis memurları M.S., İ.C. açığa alındı.