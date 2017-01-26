Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İddianamede 80’i tutuklu 105 asker eşine “terör örgütüne üye olma”, “resmî belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerden 9 kadının, örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları ortaya çıktı. İddianamede ayrıca, ByLock kullanıcısı olan 2 şüphelinin de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, Bank Asya’yı kurtarma talimatına uyarak bankaya para yatırdıkları ifade edildi. Şüpheli şahıslardan 2’sinin örgütün tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatlı olduğu anlatılan iddianamede, örgütün çaldığı 10 ayrı sınav sorularını yine örgüt “Abi”leri tarafından örgüt elemanlarına servis edildiği de kaydedildi.