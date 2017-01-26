Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ve polis eşlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 zanlıdan 28'i polis, 2 polis eşi 30'u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi, nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 25 polis cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gaziantep'te 23 Ocak'ta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı.