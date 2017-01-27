Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK, önümüzdeki süreçte yapılacak bir seçime katılma yeterliliğine sahip 9 parti olduğunu tespit etti. Buna göre önümüzdeki süreçte yapılacak bir seçime Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek. Merhum Süleyman Demirel’in mirası DP ile Ecevit’in partisi DSP seçime katılma yeterliliğini kaybetti. Ancak bu partiler oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurma ve büyük kongrelerini yapma şartını yerine getirirlerse seçime katılma yeterliliklerini yeniden elde edecek. YSK’nın bu kararı ile 9 parti dışındaki diğer partiler anayasa referandumu ile ilgili iş ve işlemlerde de görev alamayacaklar. Yani, sandık kurullarına tespit veremeyecek, müşahit görevlendiremeyecekler.