Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında önceki gece yapılan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandum süreci ele alındı. Toplantıda, 7 Şubat’tan itibaren başlayacak referandum kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti iki ayrı kampanya yürütmesi gündeme geldi. Partinin yürüteceği kampanya için bölge bölge kamuoyu araştırması yapılması ve çıkacak sonuçlara göre yeni söylemler geliştirilmesi görüşü benimsendi. Toplantıda, kampanya sırasında söylem birliğinin sağlanması için Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir strateji grubu kurulması kararlaştırıldı.

İYİMSER HAVA VAR

Toplantıda, 2 veya 9 Nisan’da yapılması planlanan referandum için Türkiye genelinde iyimser bir hava olduğu ancak bunun kampanya süresince sahaya yansıtılması için çok çalışılması gerektiği belirtildi. Kampanya süresince, milleti tedirgin edecek, kafaları karıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulması kararı alınan toplantıda, Doğu ve Güneydoğu illeri diğer illerden daha farklı bir kampanya konsepti hazırlanması gerektiği görüşümü benimsendi. Yücel Kayaoğlu ANKARA