Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 3 avukat ile Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli Albay K.D. gözaltına alınmıştı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.