Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik kazalarının azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan genelge 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Genelgeye göre, sivil trafik polisleri, belediye ve özel halk otobüsleri, ticari minibüs, otobüs ve taksiler ile şehirler arası yolcu otobüslerinde de görev yapacak. Belirlenen güzergâhta yolcu olarak seyahat edecek polis, sürücünün indirme-bindirme, trafik ışıkları, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş ve dönüş kurallarına uyup uymadığını denetleyecek. Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durdurulacak ve ceza uygulanacak.

Şehirler arası yollarda da sivil trafik polislerince 24 saat denetim yapılacak. Bu amaçla personel komşu illere yolcu olarak gidip gelecek. Şoför ve kara yolu gözlemlenerek, sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyup uymadığı tespit edilecek. Kural ihlali durumunda “ihlal tespit tutanağı” düzenlenerek gidilen ilin otogarında trafik görevlilerine teslim edilecek ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Aynı ilde birden çok personel görevlendirilmesi halinde farklı otobüs ve firmalarla seyahat edilecek. Denetimler yıl boyunca aralıksız devam edecek.