Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan’ın darbeci askerleri iade etmeme kararına tepki gösterdi. Aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan’daki yüksek mahkemenin verdiği kararın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Bakın Işık, “Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan’dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye’ye iade edilmesidir.” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dahil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı, teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri ve suçluları himaye etmez.” ifadesini kullandı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise “Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği’nin utanç günüdür. Yunanistan’ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür” dedi.