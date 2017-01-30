Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Konuşmasına gazileri tebrik ederek başlayan Erdoğan “Sizler inanıyorum ki şehadet yolunda koştunuz, gazilik unvanıyla hayatınıza devam ediyorsunuz. Gazilik sizin en büyük şanınızdır. Bundan daha büyük bir şan bu dünyada yaşarken olmaz. Sizler buna eriştiniz, ulaştınız, inanıyorum ki en büyük mükâfat” dedi.

Ülkenin çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biliyorsunuz ülkemizi sevenler var, milletimizi sevenler var. Birde ne yazık ki ülkemizin düşmanı, milletimizin düşmanları var. 40 yıllık siyasi yaşamım içerisinde 14 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde her zaman hedefim, gayem şu olmuştur. Acaba milletimizi muasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkaracağız? Yapılan her şey vatanımız, milletimiz için ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmek için atılan adımlardır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda gazilerden referandum kampanyasında özel bir gayret göstermelerini de istedi. Bunun üzerine gaziler, “Yanınızdayız Cumhurbaşkanım. Bunun çalışmasına çoktan başladık” cevabını verdi.