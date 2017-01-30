Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilin gıda tarım ve hayvancılık il müdürleri görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in imzaladığı üçlü kararnameyle İstanbul, Muğla, Antalya ve Ardahan il müdürleri görevden alındı. 29 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararnameye göre başka bir göreve atanmak üzere görevden alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı'nın yerine ise henüz atama yapılmadı.