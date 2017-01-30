Antalya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilin gıda tarım ve hayvancılık il müdürleri görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in imzaladığı üçlü kararnameyle İstanbul, Muğla, Antalya ve Ardahan il müdürleri görevden alındı. 29 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararnameye göre başka bir göreve atanmak üzere görevden alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı'nın yerine ise henüz atama yapılmadı.
Tarım İl Müdürü görevden alındı
30.01.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı görevinden alındı. Dallı'nın yerine atama ise yapılmadı.
Etiketler : Antalya,gıda tarım ve hayvancılık,görevden alındı,Cumhurbaşkanı Erdoğan,Binali Yıldırım,
442553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442553.aspx
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