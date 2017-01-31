Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump’ı 9 Kasım’da telefonla arayıp kutlamış ve Afrika ziyareti dönüşünde kendisini takip eden gazetecilere de “En kısa sürede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmeyi temenni ediyorum” demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2 Şubat’ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı G20 Zirvesine de davet etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 7-8 Temmuz’da Hamburg’daki G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gideceği belirtiliyor. 1 Aralık 2016’da G-20 dönem başkanlığını Çin’den devralan Almanya, dönem başkanlığını Kasım sonuna kadar yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti için de Dışişleri Bakanlığı takvim planlaması yapmaya başladı.