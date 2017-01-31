Buket Güven ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump’ı 9 Kasım’da telefonla arayıp kutlamış ve Afrika ziyareti dönüşünde kendisini takip eden gazetecilere de “En kısa sürede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmeyi temenni ediyorum” demişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2 Şubat’ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı G20 Zirvesine de davet etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 7-8 Temmuz’da Hamburg’daki G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gideceği belirtiliyor. 1 Aralık 2016’da G-20 dönem başkanlığını Çin’den devralan Almanya, dönem başkanlığını Kasım sonuna kadar yürütecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti için de Dışişleri Bakanlığı takvim planlaması yapmaya başladı.
Erdoğan-Trump görüşmesi G20 öncesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’un yüz yüze görüşmesinin Temmuz ayında Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi öncesinde olması bekleniyor.
Buket Güven ANKARA
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