Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO güçleri ile birlikte devam ettirdiği Fırat Kalkanı harekatında El-Bab'daki ilerleyiş devam ediyor. El-Bab'da DEAŞ teröristleri çıkan çatışmalardan flaş bir fotoğrafı ise bugün Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Ağar "Fotoğraf Bab'tan... Bab'ın içinden!" diyerek paylaştı.