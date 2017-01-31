Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO güçleri ile birlikte devam ettirdiği Fırat Kalkanı harekatında El-Bab'daki ilerleyiş devam ediyor. El-Bab'da DEAŞ teröristleri çıkan çatışmalardan flaş bir fotoğrafı ise bugün Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Ağar "Fotoğraf Bab'tan... Bab'ın içinden!" diyerek paylaştı.
El-Bab'dan flaş fotoğraf
31.01.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin El-Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Etiketler : el-bab,suriye,fırat kalkanı harekatı,
442921 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442921.aspx
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