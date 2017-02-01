Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve 81 il valiliği arasında yeni haberleşme sistemi kuruyor. Yeni sistem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 81 il valisiyle aynı anda hem görüntülü hem kriptolu görüşebilecek. Son teknoloji video konferans sistemiyle değerlendirmeler, güvenli bir şekilde yapılarak talimatlar iletilebilecek.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ASELSAN arasında yapılan iki sözleşme kapsamında gerekli sistemler kurumlara monte edilecek. Veri-Ses-Video haberleşme sistemi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri ve 81 il valiliklerinde kurulacak. ASELSAN’la yapılan anlaşma, sadece video konferans sistemiyle sınırlı tutulmadı. Özellikle FETÖ’yle mücadele kapsamında da sıkça gündeme gelen ortam ve telefon dinlemelerine yönelik tedbirler de hayata geçecek. Veri-Ses-Video Haberleşmesi Güvenlik Çözümü sözleşmesi kapsamında, video konferans sisteminden “kriptolu ve güvenli” haberleşme sağlanacak. Tamamen ASELSAN ürünlerinden oluşan bir altyapı kurulacak.

BU YIL TAMAMLANACAK

Her iki proje ile İçişleri Bakanlığı merkez lokasyonu ve ilgili yerlerdeki video konferans görüşmelerinin İçişleri Bakanlığı merkezine aktarılması, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık merkezlerine iletilmesi ve bu merkezler ile 81 il valisinin görüntülü olarak görüşmeleri sağlanacak. Buna ilişkin altyapı, uç nokta cihazları ve video konferans uygulaması, ASELSAN’ın kripto cihazları ve erişim sistemleriyle güvenli bir altyapı oluşturulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, bu sistemler sayesinde aynı anda değerlendirmelerini ve talimatlarını 81 il valisine görüntülü ve güvenli olarak iletebilecek. Projelerin kurulum işlemleri dahil, 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.