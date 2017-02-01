Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum kampanyasını ‘Evetçiler’ ve ‘Hayırcılar’ arasında bir gerginliğe sebep olmayacak şekilde yürütecek. AK Parti yönetimi, referandum kampanyasında izleyeceği yolu belirledi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, kampanya boyunca yeni sistemin sadece AK Parti’nin önerisi olmadığını, MHP ile birlikte ‘Uzlaşma’ sonucu getirildiğini anlatacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kampanyada ‘Ötekileştirici’ bir dil kullanmayacaklarını belirterek şöyle konuştu: İtici, ötekileştirici, başkalaştırıcı bir dil kullanmayacağız. Vatandaşın sistemi bilerek oy vermesini istiyoruz. Birbirimizi suçlayıcı ifadelerden kaçınmalıyız. Biz kampanya boyunca getirilen yeni modelin neyi içerdiğini, eskisi ile farklarının neler olduğunu, Türkiye için neler sağlayacağını anlatacağız. Vatandaşın bizim ne önerdiğimizi bilmesini, içselleştirmesini ve ona göre oy vermesini istiyoruz. Muhteviyatı bilinmeden kümeleşmeler olmasını, bu kümeleşmelere göre oy verilmesini istemiyoruz. İçeriğini bilsin ona göre oy versin.