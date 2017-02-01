Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 152'si tutuklu 270 sanığın yargılandığı dava dün de sanıkların kimlik tespitiyle sürdü. Davada tutuklu generallerin ve bazı üst düzey subayların cezaevindeki ilk işlerinin SGK'ya emeklilik başvurusu yapmak olduğu ortaya çıktı. Hakimin gelir durumu ile ilgili sorusuna cevap veren bazı generaller, 6 bin lira emekli maaşı aldığını söyledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından 270 sanığın Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusü'nde yargılanmasına devam edildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istenen sanıkların kimlik tespitinde beyan ettikleri gelir durumları dikkat çekti.

Bazı tutuklu generallerin ve üst düzey subayların cezaevindeyken emeklilik işlemleri için SGK'ya dilekçe verdiği ortaya çıktı. Gelir durumu ile ilgili soruya cezaevinde emeklilik işlemlerini tamamlayan askerler maaşlarını söyleyerek yanıt verdi.

Maaş bağlatmışlar

Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugayı'nın eski Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, kimlik tespiti sırasında 6 bin lira emekli maaşı aldığını söyledi. Tuğgeneral Ünlü'nün, 16 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında yasal olarak izinli olduğu halde birliğine geldiği, Ege Ordusu'nun eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in tankların gelmesi için aradığı kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi'nin eski Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan da hakime 6 bin lira emekli maaşı aldığını söyledi. Evli ve iki çocuk babası Saylan ayrıca bin 400 lira kira geliri olduğunu ifade etti. İki kez müebbet ve 15 yıl hapsi istenen Bornova 57'nci Topçu Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol'un 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi komutanlıkta olduğu belirlenmiş, sıkı yönetim ilan planı ekinde 57'nci Topçu Tugay'ında Tugay Komutanı ve aynı zamanda İzmir Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. Evli, iki çocuk babası Başol, gelir durumu ile ilgili soruya "İhraç edildim. 5800 lira emekli maaşı alıyorum" diye yanıt verdi.

Hakbilen de emeklilik istiyor

Ege Ordusu Komutanlığı'nın eski Harekat Başkanı Albay Oksal Çelik, mahkemede 5 bin lira emekli maaşı aldığını beyan etti. Evli bir çocuk babası Oksal Çelik'in darbe girişimi sırasında FETÖ'nün sözde İzmir sıkı yönetim komutanı Tümgeneral Memduh Hakbilen ile birlikte hareket ettiği belirlenmişti. 2 kez müebbet ve 15 yıl hapsi istenen darbecilerin İzmir ve Manisa sıkı yönetim komutanı olarak belirlediği Ege Ordusu Kurmay eski Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de cezaevindeyken emeklilik işlemleri için SGK'ya başvurduğu belirlendi. Evli, 3 çocuk babası Hakbilen hakimin geliri ile ilgili sorusuna, "TSK'dan ihraç edildim. Sabit gelirim yok. Emeklilik işlemlerim devam ediyor" diye yanıt verdi. 2 kez müebbet ve 15 yıl hapsi istenen Ulaştırma Personel ve Eğitim eski Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, ordudan ihraç edildiğini hiçbir gelirinin olmadığını söyledi.

bElebaşı Fetullah Gülen'in avukatı başta olmak üzere İzmir Barosu'nca CMK gereği ataması yapılan sanık avukatları, mahkemeye dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yaptı. Mahkeme heyeti bunun üzerine mazeret belirterek duruşmaya gelmeyenlerin mazeret taleplerini reddederken, davadan çekilmek isteyen ya da mazeret belirterek duruşmaya gelmeyen 30 avukat için Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, CMK ataması yapılan ve duruşmada hazır bulunan avukatlar arasında geçici görevlendirme yaptı.

Tabur, görev dağılımı yapılan CMK avukatları için İzmir Barosu'nca görevlendirme yazısı yazılması ve mahkemeye en kısa sürede gönderilmesine karar verdi.

Mevcut avukatların görevi kabul etmemesi halinde yerlerine İzmir Barosu'ndan başka avukatlar görevlendirilecek.

Kaynak: Yeni Asır