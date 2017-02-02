Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin verdiği karara göre düğünde takılan takılar, gelinin onayı olmadan hiçbir şekilde kullanılamayacak. Edirne’de, istemediği hâlde eşinin ailesiyle oturulmaya zorlanan ve şiddet gören bir kadın boşanma davası açtı. Düğün takılarının da kendisine iade edilmesini istedi. Aile Mahkemesi boşanmaya onay verdi. Ancak “Takıları evin ihtiyaçları için kullandım” diyen kocayı haklı bularak, takıların iade talebini reddetti. Yargıtay’a giden dava dosyasında karar değişti, düğün takılarının tümünün kadına iade edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma “Yargıtay geçmiş yıllarda verdiği kararlar ile düğün takılarının kadına ait olduğunu belirtiyordu. Bu karar sayesinde takıların kadından izinsiz kullanılamayacağı da vurgulandı. Kararda, takılar ev ihtiyaçları için harcanmış olsa dahi kadının rızası olduğu ispat edilmeli deniyor. Yani koca eşinden aldığı izni ispat etmek zorundadır. Aksi bir durumda ise koca takıları iade etmekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı.