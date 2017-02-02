Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuntacı Yunus Emre H. amiri olduğunu söylediği ve darbe girişimi gecesi Akıncılar Üssü’nden kalkan uçakların koordinesini yapan darbeci Yarbay Hakan Karakuş hakkında “Yarbay Karakuş 17.30’da Filo brifing salonunda toplanmasını emretti. Ardından Terörle Mücadele Harekâtı olacağını, aramızda HDP’liler olabileceğini düşünerek bu salonda tüm kursiyerlerin cep telefonlarını isimlerini okuyarak tek tek topladı. Bize vereceği görevin örneğin uçaklarda silah mühimmat kontrolü olacağını söyledi” dedi. Kendisinin de kursiyer üsteğmen olduğunu belirten Yunus Emre H’nin ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

“Saat 18.30’da Yüzbaşı Mete Kaygusuz bizi gazinoda toplayarak ‘Bugün sorgulama günü değildir, verilen emre mutlak itaat etme günüdür’ dedi. ‘Bu emre lakayıt davranan personel bedelini ağır ödeyecek’ dedi. Alfa havuzunun olduğu yere gittim. Yüzbaşı Kaygısız bana ve yanımda bulunan kursiyer birkaç kişiye daha ‘içeride 2 tane vatan haini komutan olduğunu, bunların ihtiyaçlarıyla ilgilenmemi söyledi. Sığınağın içerisinde bulunan komutanların emniyetini sağlamak için 2 adet SAT, 2 Özel Kuvvet personeli ve 4 teğmen rütbesinde Kara Kuvvetlerine ait personel vardı. Sığınağa girdiğimde bir adet takım elbiseli (Orgeneral Galip Mendi), bir tanesi de şort tişörtlü (Orgeneral Kâmil Başoğlu) iki kişiyi gördüm. Ama bunlar havacı komutan değildi, tanımadım. Komutanların ayakları ve elleri kelepçeli, gözleri de kapalıydı. Girdiğim sığınakta ilk defa ‘Sorgulama Merkezi’ yazılı tabela gördüm. Komutanlara su verdim ve ağızlarını bir daha kapatmadım. Takım elbiseli olan yüzbaşının ellerini çok sıktığını kelepçenin değiştirilmesini istedi. Ben de değiştirdim.

“DARBEYİ EŞİMDEN ÖĞRENDİM”

Takım elbiseli komutan bana ‘Beni sorgulayacak mısın’ diye sordu ben de ‘hayır’ dedim. Saat 04.00 sıralarında takım elbiseli komutan çok rahatsız olduğunu beyan ederek kelepçelerin çözülmesini istedi. Bende el ve ayak kelepçelerini çözdüm. Bunu da kimseye söylemedim.Sabah saat 07.40’da filo binasında bulunan telefonumu da alarak filodan kaçtık ve birliğin lojmanlarda bulunan evine gittik. Oradan da benim Sincan’daki evime gittik. Eve gittiğimde eşim darbe girişimi olduğunu söyledi. Üstten kalkan uçakların da terörle mücadele değil Ankara’da bulunan binaları bombalamak için gittiğini öğrendim.” Ebru Karatosun ANKARA