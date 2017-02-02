Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önce görevlerinden ihraç edilen bir eski polis ile bir eski öğretmeni gözaltına aldı. Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen ve daha önce Kars Emniyet Müdürlüğü’nden FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Fatih U. gözaltına alındı. Fatih U’nun FETÖ soruşturması dahilinde arandığı, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü tarafından Kars’a gönderileceği kaydedildi.
Öte yandan önceki gün akşam saatlerinde ise Kayseri’de görev yaparken FETÖ’den dolayı ihraç edilen Şuayip K. de Orhangazi’de gözaltına alındı. Şuayip K’nin de işlemlerinin ardından Kayseri’ye gönderileceği kaydedildi.
Bir öğretmen ve polis gözaltında
02.02.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ mensubu oldukları iddia edilen bir öğretmen ve bir polis gözaltına alındı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önce görevlerinden ihraç edilen bir eski polis ile bir eski öğretmeni gözaltına aldı. Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen ve daha önce Kars Emniyet Müdürlüğü’nden FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Fatih U. gözaltına alındı. Fatih U’nun FETÖ soruşturması dahilinde arandığı, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü tarafından Kars’a gönderileceği kaydedildi.
Etiketler : FETÖ,
443511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443511.aspx
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