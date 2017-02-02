Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önce görevlerinden ihraç edilen bir eski polis ile bir eski öğretmeni gözaltına aldı. Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen ve daha önce Kars Emniyet Müdürlüğü’nden FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Fatih U. gözaltına alındı. Fatih U’nun FETÖ soruşturması dahilinde arandığı, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü tarafından Kars’a gönderileceği kaydedildi.

Öte yandan önceki gün akşam saatlerinde ise Kayseri’de görev yaparken FETÖ’den dolayı ihraç edilen Şuayip K. de Orhangazi’de gözaltına alındı. Şuayip K’nin de işlemlerinin ardından Kayseri’ye gönderileceği kaydedildi.