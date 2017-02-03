Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ile MHP’nin ortaklaşa hazırladığı ve 21 Ocak’ta Meclis’te 339 oyla kabul edilen anayasa değişiklik paketi TBMM tarafından onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Kanuna göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak. TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması istenebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ardından 60 günden sonraki ilk pazar günü referanduma sunulacak. Halkoylamasının 9 ya da 16 nisan günü yapılması bekleniyor.