Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden uzaklaştırılan 1 öğretmen, 2 serbest meslek mensubu 1 kalorifercinin adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda göz altına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiler. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.