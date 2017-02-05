Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın 1-31 Ocak tarihler­indeki saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak amacıyla yapılan bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK’ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Ocak ayındaki operasyonlarda, 56’sı yurt içinde olmak üzere 90 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda 746 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP’li milletvekili, yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 516’sı tutuklandı. TSK’nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.