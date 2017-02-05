Terör örgütü PKK’nın 1-31 Ocak tarihlerindeki saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi de yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmak amacıyla yapılan bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK’ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Ocak ayındaki operasyonlarda, 56’sı yurt içinde olmak üzere 90 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde ocakta düzenlenen operasyonlarda 746 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP’li milletvekili, yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 516’sı tutuklandı. TSK’nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.
Yılın ilk ayında PKK'ya darbe
05.02.2017 - 08:51 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmak için gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK’ya yönelik 2017 yılının Ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : asker,pkk,pkk ile mücadele,haberler,
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