Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı camilere standart getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde “Cami Standartları Projesi” için bir araya geldi. Toplantıda, camilerin, medeniyete yakışır ve günümüz ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde imar edilmesi için hangi adımların atılması gerektiği üzerine görüşler paylaşıldı. Proje kapsamında yeni yapılacak camiler için oluşturulan kriterlerden bazıları şöyle:

l Cami ve mescitler toplu taşıma sistemlerine yakın alanlarda planlanacak.

l Mahalle camileri, çarşı, pazar, park gibi sosyalleşme alanları ile birlikte tasarlanacak.

l Kadınlar mahfili olarak üst katta ayrılmış bölümlere ulaşım ayrı giriş ve çıkıştan yapılacak.

l Mahfil korkulukları çocuklar için emniyetli olacak şekilde tasarlanacak.

l Dış aydınlatmalarda sıcak renkler tercih edilecek.

l Tarihî eser konumunda bulunan camiler sarı rengin aynı tonunda aydınlatılacak. Böylece tarihî camiler ile son dönem camileri ayırt edilebilecek.

l Camiler, kendi enerjisini üretebilen, kullanım suyunun geri dönüşüm olarak çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, şehrin dokusuna uygun ibadet mekânları olacak.

l Cami ve mescitler, engelli, hamile ve yaşlıların kolayca erişimine uygun olarak planlanacak.

l Depreme dayanıklı yapılar oluşturularak vatandaşların can güvenliği de sağlanacak.

l Cami yapılacak alanda Kur’an kursu, lojman, aile ve dinî rehberlik bürosu, dinî yayın satış yeri, kütüphane, aşevi, cenaze alanı, taziye evi, gasilhane bulunacak.

l Stratejik camiler, merkez camileri ve yurt dışı cami projelerinin estetik kurulca onaylanması mecburi tutulacak.

ÇALIŞTAYLARDA SON ŞEKLİNİ ALACAK

Yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile camilerin sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkarılıp hayatın merkezi hâline gelmesi ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar hâline gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda Cami Standartları Projesi çalıştayları gerçekleştirilecek. Bu çalıştayların ilki, 27-28 Şubat’ta yapılacak. Çalıştaya Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları, akademisyenler, Kültür Bakanlığı temsilcileri, TOKİ temsilcileri, özel sektör mimar ve mühendisler, belediye temsilcileri katılacak. Söz konusu çalıştayın sonunda cami standartları ile alakalı mevzuat ve kılavuz kitap çalışmaları tamamlanmış olacak.