Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.