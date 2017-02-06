Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.