Alınan bilgiye göre, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Isparta'da 4 kişi daha tutuklandı
06.02.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : ısparta,fetö,operasyon,tutuklandı,
444617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444617.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER