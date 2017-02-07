Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'in Çalıköy ve Kuyular mahallerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenen operasyon dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi saat 16.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7 Şubat Salı saat 17.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı söz konusu mahallerde oturan vatandaşlara teşekkür edildi.