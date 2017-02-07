Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'in Çalıköy ve Kuyular mahallerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenen operasyon dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi saat 16.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7 Şubat Salı saat 17.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı söz konusu mahallerde oturan vatandaşlara teşekkür edildi.
Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
07.02.2017 - 17:43 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Etiketler : mardin,nusaybin,sokağa çıkma yasağı,
444993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444993.aspx
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