Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanı Fikri Işık ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. İlk temas 15 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında gerçekleştirilecek. Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın burada ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşmesi planlanıyor. İki ülke ilişkileri, Gülen’in Türkiye’ye iadesinin yanı sıra Suriye’deki son durum terör örgütü DEAŞ’la mücadele ana gündem maddeleri olacak. Buket Güven ANKARA