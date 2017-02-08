Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, El Bab'da iki askerin şehit olduğunu 15 askerin de hafif yaralandığını açıkladı.TSK, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın ele geçirilmesine dönük en kapsamlı operasyonu dün gece başlattı. Yapılan açıklamada operasyonda 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de hafif yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri'nin de yoğun bombardımanla destek verdiği harekatta, stratejik önemdeki tepelerin ele geçirildiğini duyurdu. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri bazı bölgelerde El Bab'ın içlerine doğru ilerlemeye başladı.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da harekatı sabaha kadar Ankara'daki Savaş Harekat Merkezi'nde takip etti. Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gece aynı anda bir çok hedefe yönelik olarak başlatılan harekatta stratejik önemdeki Hastane Tepesi, Akil Dağı ve Gençlik Merkezi ele geçirildi.Gece boyu yaşanan şiddetli çatışmalar gün ağarınca da devam etti. Harekata zırhlı birlikler ve topçular da destek verdi. Topçu atışlarıyla DAEŞ'e ait 189 hedef vuruldu. Savaş uçakları ise 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı aracı imha etti.