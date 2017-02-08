Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa eleştirilerine tek tek cevap verdi. Seçilme yaşının 25'den 18'e indirilmesi için gelen eleştirilere değinen Cumhurbaşkanı şunları söyledi; "Seçilmek mi zordur, seçmek mi zordur. Seçmek zordur. Niye doğruyu, yanlıştan, iyiyi, kötüden ayırt edecek bir erdeme ulaşmak. Seçilmek onun kadar zor değildir. Bir siyasetçi bir zamanlar "Taksim meydanına dört ayaklı çıkarsam seçilir" demişti. Bu ülke bunları gördü.

SEÇİLDİYSE MECLİS'E GİDER

Adam gibi adam, 18 yaşında genç, dinamik eğer seçilme hakkını kazanmışsa benim milletim o genci de parlamentoya gönderir. Niye çekiniyoruz ki. Bu konularda gencimize güveneceğiz. Onları dışlamayacağız.

ASKERLİKTEN MUAF TUTARSIN OLUR BİTER

Çıkmış diyorlar ki, askerlik ne olacak?Sanki 7 milyonun gencin hepsi parlamentoya girecek. Bunları tutarsın askerlikten muaf tutarsın olur biter. Şu anda parlamentoda görev yapmak kadar önemli bir görevi olabilir mi? Gencimiz gelecek parlamentoda milletine hizmet edecek, sonra askerlikten muaf tutulacak."