Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de devam eden Fırat kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'da dün gece başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi olan tepelerin TSK destekli Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği duyuruldu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.



Açıklamada yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 58 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

TSK, Türk savaş uçaklarının dün 65 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlediğini, koalisyon güçleri tarafından ise El Bab bölgesinde yedi hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.